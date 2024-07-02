Bahçeşehir Koleji öğrencisi Mustafa Kerem Yağlı, Mentora American School programını başarıyla tamamlayarak hem Amerika hem de Türkiye'de diploma alma hakkı kazandı.

Bahçeşehir Koleji öğrencileri lise öğrenimlerini görürken, bir yandan da Amerika’da bulunan Mentora American High School’dan 2. lise diplomasını alabileceği Çift Diploma Programı’na dahil olabiliyor.

MUSTAFA KEREM YAĞLI PROGRAMI BAŞARIYLA TAMAMLADI

Program kapsamında Yağmaksan Makine A.Ş sahiplerinden Fatih Yağlı’nın oğlu Mustafa Kerem Yağlı da süreçleri başarıyla tamamladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çorum Bahçeşehir Kampüsü, Mustafa Kerem Yağlı’yı ve ailesini tebrik etti.

Bahçeşehir’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tamamen online olan Mentora American School Çift Diploma Programı, dünya çapındaki tüm öğrencilere yerel lise diplomalarının yanına akredite bir ABD lise diploması ekleme fırsatı sunar. Öğrenciler, kendi okullarından aldıkları transfer kredilerine ek olarak, online krediyi tamamlayarak iki diploma kazanabilir. Öğrenciler, nitelikli ve deneyimli Amerikalı öğretmenlerle sanal bir sınıf deneyimi yaşama fırsatı bulur.

Çift lise diploması ile küresel bir avantaj elde eden öğrencilerin aldığı diploma, Amerika’da tam zamanlı eğitim gören lise öğrencilerine verilen diplomalarla aynıdır. Dünya çapından programa dahil olan tüm öğrencilere, üniversitelerin kabul süreçlerinde önemli bir avantaj sağlar.

Mentora American School Çift Diploma Programı mezunları,Amerika’da 17+ ortak üniversiteye; SAT, TOEFL gibi herhangi bir koşul olmadan ve de burs imkanıyla direkt başlama hakkı kazanır.

Bu diploma sayesinde öğrenciler öncelikle Amerika olmak üzere birçok ülkenin sayılı üniversitelerinden burslu kabul alma şansına sahip oluyorlar.” (Haber Merkezi)