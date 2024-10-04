Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Eylül'de yapılan sınavla birlikte, kamuda lise mezunları için ayrılan boş kontenjanlara alım yapılacak.

Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarını sorgulama ekranından kolayca sorgulayabilecek.

Adaylar, yayımlanacak olan kılavuz sonrasında ise puanlarına göre tercihlerde bulunacak.

Lise mezunları tarafından katılım sağlanan 2024 KPSS ortaöğretim sınavının ardından gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrilmişti. Merakla beklenen KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını merak eden adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

15 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 4 Ekim 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.