Bahçeşehir Koleji öğrencileri Alperen Keskin, Orhan Ege Gümüş, Beren Kaşıkcı ve Kuzey Öztürk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzde 1’lik dilimin altında kalarak Türkiye derecesi yaptılar.

Türkiye’de 352 öğrencinin tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldığı LGS’de , Bahçeşehir Koleji 29 öğrencisiyle 352 öğrencinin içinde yer aldı.

Başarılı öğrencilerle bir araya gelen Bahçeşehir Koleji Kurucu Temsilcisi Kazım Alpoğlu, “Öğrencilerimizin çabaları, öğretmenlerimizin bilgi dolu rehberliği ve velilerimizin sonsuz desteği için teşekkür ederiz” dedi.

ALPOĞLU’NDAN ÇOCUKLARA TAVSİYE

Seneye sınava hazırlanacak öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Kazım Alpoğlu, “Yaz tatillerini disiplinli çalışarak verimli geçirmelerini ve mutlaka kitap okumalarını tavsiye ediyorum.

Ayrıca, 2024-2025 öğretim yılının Bahçeşehir Koleji Çorum yerel işletmeleri olarak bizler burs tanımlayarak başarıyı ödüllendirme kararı aldık. Lise öğrencilerimizin Bahçeşehir Koleji kurumsal alt yapımız ile yerel dinamikleri birleştiren anlayışımızla çift diploma yurt dışı kabul alma ve Bahçeşehir Üniversitesi BAU’ da burs imkânlarımız ile öğrenci ve velilerimizin yanında olacağız” dedi.