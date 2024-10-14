Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı olağan genel toplantısı yapıldı. Toplantıda dernek başkanlığına Uğur Beker seçildi.

Olağan genel toplantısı Turgut Özal İş Merkezi’ndeki dernek binasında şehit aileleri ve gazilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda raporlar okunarak ibra edildi.

Şehit ve gazi yakınlarının istek ve arzuları dile getirilerek çözümleri konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Tek liste halinde gidilen seçimde Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği başkanlığına Uğur Beker seçildi.

Şehit yakınları ve gazilerin gerek devlet nezdinde gerekse halkta müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Beker, şehit yakını ve gazilerle daha çok birlikte olacaklarını, ev ziyaretlerini daha da sıklaştırarak sıkıntılarını çözme konusunda gayretli edeceklerini söyledi.

Şehit yakını ve gazilerin ekonomik, sosyal ve fiziki bazı sıkıntıları ile ilgili gerekli mercileri anında haberdar edeceklerini dile getiren Beker, özel günlerde, dini bayramlarda ve milli bayramlarda valilik, emniyet ve askeri yetkililerden bağımsız dernek olarak şehit yakını ve gazileri ziyaret edeceklerini söyledi.

Beker, önceki yönetime de hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Beker’in yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Adem Mert, Celal Şen, Mustafa Damar, Fatma Özkul

Yusuf Şen, Ünal Cevizci ve Türker Temiz ise denetim kuruluna seçildi.