Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Farkındalık Haftası münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Rehberlik Araştırma Merkezi ve Türk PDR Derneği İl Temsilciliği arasında imzalanan protokol kapsamında “Sınav Kaygısı Danışmanlığı Eğitimi” verildi.

Rehberlik Araştırma Merkezi'de verilen eğitime İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Armutcu, Türk PDR Derneği İl Temsilcisi Aykut Aydemir ve yönetimi ile psikolojik danışmanlar ve rehberlik öğretmenleri katıldı.

Programda konuşma yapan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, aktif bir şekilde çalışan TÜRK PDR Derneği İl Temsilciliğinin faaliyetlerinden memnun olduklarını belirterek, bu tarz eğitimlerin, mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışan psikolojik danışmanların ve rehberlik öğretmenlerinin gücüne güç kattığını ve işbirliklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Armutcu ise konuşmasında bu tarz eğitimlerin yapılmasının devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Türk PDR Derneği İl Temsilcisi Aykut Aydemir de mesleki gelişimleri adına birçok eğitim düzenlediklerini ve bundan sonra da düzenlemeye devam edeceklerini dile getirerek, “Meslektaşlarımızla bir bütünüz ve hep birlikte hareket ediyoruz. Mesleki gelişimimiz adına bugüne kadar birçok eğitim düzenledik ve bundan sonra da bu tarz eğitimlere devam edeceğiz. Çünkü güçlü Psikolojik Danışman güçlü okul; güçlü okul güçlü öğrenci ve eğitim demektir. Biz bunu çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.