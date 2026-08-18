Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Çorum ziyareti kapsamında Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerle bir araya geldi.

Bakan Bolat'a Organize Sanayi ziyaretinde Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar eşlik etti.

Bakan Bolat, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri ve sanayicilerle bir araya gelerek, bölgedeki çalışmalar, yatırımlar ve sanayicilerin talep ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.