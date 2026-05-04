İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, makam odasında yer alan Sultan 2. Abdülhamit Han tablosuyla ilgili bazı çevrelerin eleştirilerine cevap verdi.

Gazeteci Ferhat Murat’a konuşan Bakan Çiftçi, “Abdülhamit Han sahip olduğu özelliklerle, yaptığı hizmetlerle ve uyguladığı denge politikası ile kadim geçmişimize büyük katkı sağlayan bir şahsiyettir.” ifadelerini kullanan Çiftçi, “Bugün uçakla dahi iki günde ulaşabilecek bir yere 110 yıl önce İslam’a hizmet etmek için bir Halife göndermiş birinin kendi topraklarında da gereken saygıyı göstermek gerekir. Maneviyatı da üzerimizde olsun istedim.” diye konuştu.

"ABDÜLHAMİT HAN KIYMETİNİ BİLMEMİZ GEREKEN BİR İSİMDİR"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yaptığı açıklama şöyle oldu:

"Ben kaymakamlık ve valilik yaptığım yerlerde de Abdülhamit Han’ın tablosunu odama asmıştım. O dönemde çok gündem olmamıştı. Şimdi gündeme geldi. Abdülhamit Han sahip olduğu özelliklerle, yaptığı hizmetlerle ve uyguladığı denge politikası ile kadim geçmişimize büyük katkı sağlayan bir şahsiyettir. Kıymetini bilmemiz gereken bir isimdir.

Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim gibi padişahların resimleri görece daha fazla asılır. İsmail Kahraman’ın Meclis Başkanı olduğu dönemde birlikte gittiğimiz Avustralya’nın Hobart Adası’nda (Avustralya'nın ada eyaleti Tazmanya'nın başkenti ve en kalabalık şehri) tablosunun asıldığını gördüm.

"MANEVİYATI DA ÜZERİMİZDE OLSUN İSTEDİM"

Bugün uçakla dahi iki günde ulaşabilecek bir yere 110 yıl önce İslam’a hizmet etmek için bir Halife göndermiş birinin kendi topraklarında da gereken saygıyı göstermek gerekir. Maneviyatı da üzerimizde olsun istedim."