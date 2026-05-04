Cuma gününden bu yana soğuk ve yağlı havanın etkisi altındaki Çorum'da hava sıcaklıkları Çarşamba gününden itibaren ısınıyor.

Mayıs ayının başında kentte soğuk ve yağışlı hava hakim oldu.

Baharı bekleyen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaşırken, Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları 16 derecenin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, tam bahar ayı önümüzdeki Pazartesi günü başlayacak.

Önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının 24-25 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.