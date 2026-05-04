2026 Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı enflasyon verileri doğrultusunda, kira artışında uygulanacak tavan oran yüzde 32,43 olarak hesaplandı.

TÜFE VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLDU

TÜFE, nisan ayında aylık bazda yüzde 4,18 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşti. Bu verilerle birlikte kira artışlarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,43 oldu. Bu kapsamda, mayıs ayında sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiracılarına en fazla yüzde 32,43 oranında zam yapılabilecek.

GEÇEN AYA GÖRE GERİLEDİ

Nisan ayında kira artış tavanı yüzde 32,82 olarak uygulanmıştı. Mayıs ayında belirlenen oranla birlikte kira artışlarında sınırlı bir düşüş yaşandı.