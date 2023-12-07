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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücrete ilişkin yeni bir açıklama geldi.



Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, önümüzdeki yıl asgari ücrete tek zam yapılacağını söyledi.



Asgari ücret yönetmeliğine göre, yılda tek zam yapılabildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, deprem gibi zorunlu koşullarda ikinci zammın yapılabildiğini belirterek, “Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık.” dedi.



“17 BİN 500 LİRA” YORUMLARINI DEĞERLENDİRDİ

Bakan Işıkhan’a Enflasyon karşısında çalışanların alım gücü kaybına uğramaması için asgari ücretin 17 bin 500 liraya denk gelecek şekilde yüzde 53,5 artırılması gerektiğine yönelik değerlendirmeler de soruldu.



Bakan Işıkhan bu soruya, “Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız.” yanıtını verdi.



Işıkhan, işveren desteğine ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine ise “Bu konuların hepsini değerlendireceğiz.” dedi.



“İLKEMİZ ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEMEK”



Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin ay sonundan önce açıklanıp açıklanmayacağı yönündeki soruya ise, bu durumun komisyon çalışmalarına bağlı olduğu yanıtını verdi.



“Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti, 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız.” diyen Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:



“Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak. Süreci, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. İlkemiz, her zamanki gibi siz de biliyorsunuz, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek.”