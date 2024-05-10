İstanbul Eyüsultan'da özel bir lisede gerçekleşen vahşette okul müdürü İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Korkunç olayın ardından öğretmenler bugün iş bırakma eylemi düzenleyeceklerini söyledi. Türk Eğitim-Sen öncülüğündeki eylemde eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması çağrısında bulunacak.
1 hafta sürecek dilekçe kampanyasının da başlatılacağı eylemde sendikalar saat 11.00'de Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapacak.