İstanbul Eyüsultan'da özel bir lisede gerçekleşen vahşette okul müdürü İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. 

Korkunç olayın ardından öğretmenler bugün iş bırakma eylemi düzenleyeceklerini söyledi. Türk Eğitim-Sen öncülüğündeki eylemde eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması çağrısında bulunacak. 

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1 hafta sürecek dilekçe kampanyasının da başlatılacağı eylemde sendikalar saat 11.00'de Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapacak. 