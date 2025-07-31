Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fatih Mehmet Kacır, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Çorum’a geldi.

Ziyareti sırasında Bakan Kacır’a, Çorum Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı Oğuz Hantal tarafından Oğuzlar ilçesinin meşhur cevizi ikram edildi.

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı Oğuz Hantal, ilçenin ceviz üretimindeki önemine dikkat çekerek, Oğuzlar cevizi hakkında Bakan Kacır’a bilgiler verdi. Sohbet sırasında ilçenin tarımsal potansiyeli ve üreticilerin sorunları da gündeme geldi.

Bakan Kacır, Oğuzlar’ın ünlü cevizini tadarak üreticilere çalışmalarında başarılar diledi ve tüm Oğuzlarlı hemşehrilere selamlarını iletti.

Ziyaret, bölge üreticileri ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.