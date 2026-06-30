Çorum İskilip Kaymakamı Ramazan Polat'ın kayınpederi Sayim Yiğit, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altında bulunan Sayim Yiğit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CENAZE ERZURUM’A GÖNDERİLDİ

Merhum Sayim Yiğit'in cenazesi, bugün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak, defnedilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi. Merhumun cenaze namazı yarın ikindi namazından sonra Erzurum Merkez Narmanlı Camii'nde kılınacak.