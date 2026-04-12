Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sungurlu'da faaliyet gösteren Ahlatcı Holding bünyesindeki GoldForce Barut Fabrikası’nı gezdi.

Bakan Kurum, ziyarette üretim aşamaları hakkında Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’dan ve GoldForce Genel Müdürü Mehmet Tök’ten detaylı bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette, fabrikanın bölge ekonomisine sağladığı katkıların yanı sıra Türkiye’nin savunma ve sanayi alanındaki üretim gücüne sunduğu destek değerlendirildi.

AHLATCI'YA TEŞEKKÜR

Sungurlu'da Polis Haftası kutlandı
Sungurlu'da Polis Haftası kutlandı
İçeriği Görüntüle

Bakan Kurum, tesisi beğendiğini belirterek, Ahmet Ahlatcı’ya savunma sanayisine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Muhabir: Yüksel Basar