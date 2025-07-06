Bakan Yerlikaya İzmir yangınının bilançosunu açıkladı

Türkiye'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarında ciddi artış yaşandı.

Başta İzmir ve Antalya olmak üzere birçok kentte yangın ihbarları yapılırken çok sayıda orman zarar gördü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI SON DURUMU PAYLAŞTI

İletişim Başkanlığı, Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 2025 yılında şu ana kadar, 1.351’i ormanlık alanda, 1.830’u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3.181 yangın çıktığı bildirildi.

"SON 10 GÜNDEKİ YANGINLARIN TAMAMI KONTROL ALTINDA"

Yılbaşından itibaren çıkan yangınların yüzde 25’inin sadece son 10 günde meydana geldiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu yıl şu ana kadar, 1.351’i ormanlık alanda, 1.830’u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3.181 yangın çıkmıştır.

Bu yangınlara; 27 uçak, 105 helikopter, 6.000 kara aracı, 25 bin personelle müdahale edilmiştir. Hava araçlarımız yaz başından bu yana 19.135 sorti yapmış ve 62.881 ton su atmıştır.

Yaklaşık 3 bin yangının 761’i yangınların yoğunlaştığı 26 Haziran’dan bu yana çıkmıştır.

YANGINLARIN DÖRTTE BİRİ SON 10 GÜNDE YAŞANDI

Yani yılbaşından itibaren çıkan yangınların yüzde 25’i sadece son 10 günde meydana gelmiştir.

Son 10 günde İzmir’de, Sakarya’da, Hatay’da, Bilecik’te, Manisa’da, İstanbul’da, Bursa’da çok ciddi boyutlara ulaşan toplamda 20 büyük yangınla mücadele edilmiştir.

Bu 20 yangının her biri 2021’deki Manavgat yangını potansiyeli taşıyan yangınlardır.

Son 10 gündeki 761 yangının 761’i de kontrol altına alınmıştır."

lk andan itibaren kurum ve kuruluşlarımız büyük mücadele örneği verdi. Köklü teşkilatımız AFAD da yangında ve sonrasında hizmetlerini yapıyor. Emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yangından hemen sonra hasar tespitlerini yaptık. Kesin tespitler için çalışmaları yapıyoruz. Bu noktada da değerlendirmeler bitti. Yarın itibariyle tamamlanacak.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

30'ar milyon lira kaynak gönderdik valiliğimize. Geçici barınma olarak içinde klima, elektrik ocakları, buzdolabı olan konteynerlar temin edeceğiz.

Talep edenlere bunları kurduk. Bunları verdik veriyoruz. İzmir genelinde ön hasar tespitleri ile ilgili çalışmalarla 228 konut, 15 ahırın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. AFAD TOKİ koordinasyonunda hak sahipleri netleşince 5-6 ay içinde hak sahiplerine anahtarlarını teslimini yapacağız. Ahırların da yapımını yapacağız.

Destek ödemeleri ile ilgili şu ana kadar zarar tespiti yapılanlara 16 milyon lira ödedik. Pazartesi sabah veya en geç salı günü ödemelerini yapacağız.

DEVLET VATANDAŞININ YANINDA

Tarım zararları ile ilgili il tarım müdürlüğünün çalışması var. Bu biraz zaman alıyor. Nerede kayıtlı yeriniz varsa arkadaşlarımız gelip tespitini yaptıktan sonra destek ödemesi yapılacak. Aile Bakanlığı'nın da eşya zarar ödemelerine başlayacak.

Asrın felaketi depremden bugüne 250 bininci anahtar teslimini geçen ay yaptık. Buradaki bütün hasarlı yapıları da en fazla 6 ay içinde daha güzelini yapıp teslim edeceğiz."