Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, geçtiğimiz hafa Çorum’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yol talebini ilginç bir şekilde iletti.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu’na Orta Asya motifleriyle bezenmiş sandık hediye eden Başkan İsbir, içerisine de Ortaköy-Aydıncık (Yozgat) arası 9 km’lik yolun yapımı için bir not bıraktı.

Daha sonra, “Sayın Bakanım sandığımızı size boş olarak hediye ediyorum, inşallah vereceğiniz müjde ile Ortaköy-Aydıncık yolunun yapımı ilçemize ekonomik olarak büyük katkı sağlayacak” diyerek talebini sözlü olarak da ileten Başkan İsbir, yolun yapımı için Bakan Uraloğlu’ndan sözü aldı.

Ortaköy-Aydıncık yolunun öneminden bahseden İsbir şunları dile getirdi:

“Ortaköy İlçemiz, Çorum, Amasya, Yozgat ve Tokat illerinin kesiştiği bir bölgede, kuzeyden güneye seyir edecek sürücüler için bir kavşak noktası, Karadeniz bölgesinden güneye gidecek olan sürücüler zaman zaman ilçemiz üzerinden geçen güzergahı kullanarak varış noktalarına ulaşmaktalar, ancak Ortaköy-Aydıncık arasında yer alan 9 km’lik yolumuz keskin virajlar ve yolun darlığı sürücülere zor anlar yaşatıyor, bu projenin gerçekleşmesi ile hem sürücülerimiz rahatlayacak hem de ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlanacak, talebimizi Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na ilettim. Sağolsunlar bizlerin talebine olumlu yaklaşarak en kısa zamanda yapımı için çalışmalara başlanacağına dair sözü de verdiler. Kendilerine ilçe halkım adına teşekkür ediyorum.”