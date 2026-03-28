1. Amatör Küme’de şampiyonluk maçı yarın Mimar Sinan sahasında oynanacak.

Namağlup lider Mimar Sinanspor ile ikinci sırada bulunan Sungurlu Belediyespor takımları yarın saat 14’de Mimar Sinan sahasında karşılaşacaklar.

Ligde 12. hafta maçları yarın oynanacak. Ligde oynadığı 11 maçıda kazanarak 33 puanla lider durumda bulunan Mimar Sinanspor ise bir mağlubiyet alan 30 puanlı Sungurlu Belediyespor takımlarının yarın Mimar Sinan sahasında oynayacağı maç şampiyonu ve daha önemlisi önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil edecek takımı belirleyecek.

Mimar Sinanspor ligde 11 maçınıda kazanarak lider durumda bulunan Mimar Sinanspor rakibini ilk maçta deplasmanda 4-1 yenerek büyük avantaj yakaladı.

Mimar Sinanspor bugünki maçı iki farklı kaybetmesi, berabere bitmesi veya kazanması halinde bile şampiyonluğu büyük oranda garantileyecek.

Sungurlu Belediyespor ise ilk maçta kaybettiği avantajı bu maçta geri almak istiyor.

Kırmızı Beyazlılar larınki maçı en az üç farklı kazanarak ikili averajı eşitleyerek lig sonunda şampiyonluk için baraj maçı oynamayı hedefliyor.

Bu sezon 1. Amatör Küme şampiyonu olan takım ilimisi yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde direk temsil etmeye hak kazanacak. Geçen sezon şampiyon olan Alacagücüspor’un Bölgesel Amatör Lige katılmaması nedeni ile bu sezon şampiyon olan takım direk olarak Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil edecek.