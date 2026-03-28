Gelişim U 16 ve U 17 liglerinde Arca Çorum FK bugün Özbelsan Sivasspor deplasmanında mücadele edecek.

Kırmızı Siyahlılı takım U 16 kategorisinde bir iddiası bulunmamasına karşın U 17’de ise rakibi ile gruptan lider çıkmak için zorlu bir karşılaşma oynayacak.

Bugün saat 11’de Sivasspor tesisleri 1 nolu sahada oynanacak günün ilk maçında Sivasspor ve Çorum FK U 16 takımları karşılaşacak. Sivasspor iki maçı eksiği ile ikinci Ankaragücü ile 4 puan gerisinde ve play-off mücadelesi veriyor. Çorum FK ise 25 puanla altıncı sırada yer alıyor. Maçı Muhammed Yağız Boyraz yönetecek yardımcılıklarını Tuana Polat ve Emirhan Yorulmaz yapacak.

Bu maçın ardından saat 13’de ise grupta ilk iki sırada bulunan Çorum FK ile Sivasspor U 17 kadroları karşılaşacak.

Çorum FK 18 maçta topladığı 43 puanla lider durumda bulunurken 16 maçta Sivasspor ise 40 puanla ikinci sırada bulunuyor, İki takım play-off’a yükselmeyi garantiledi.

Bugünki maç gruptan birinci ve ikinci çıkacak takımı belirleyecek. Maçı Sivas Bölgesel Hakemi Atakan Aygan yönetecek yardımcılıklarını ise Akif Kaval ve Mehmet Şükrü Yetim yapacak.