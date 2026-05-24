Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen “Şehir ve Kültür Akademisi” programında ressam, akademisyen ve yazar Bünyamin Balamir konuk oldu.

Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen programda, “Neden Sanat? (İnsan Ruhunun Estetik ve Kültürel Yansıması)” başlıklı söyleşi düzenlendi.

Söyleşide sanatın insan ruhundaki yeri, estetik düşüncenin kültürel hafızaya etkisi ve medeniyetin sanatla ilişkisi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Program sonunda katkılarından dolayı Bünyamin Balamir’e teşekkür edildi.