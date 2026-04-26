Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında 11 ve 12. sınıf öğrencileriyle samimi ve verimli bir sohbet gerçekleştiren Başsavcı Bektaş, hukuk eğitimi, adalet sistemi, meslek hayatı ve kendi yaşam tecrübeleri üzerine paylaşımlarda bulundu.

Öğrencilere özellikle hedef belirleme, disiplinli çalışma ve mesleki sorumluluk bilinci konularında tavsiyelerde bulunan Bektaş, başarıya giden yolda azim ve kararlılığın önemine dikkat çekti.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Mol da Başsavcı Bektaş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.