Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler Kulübü ve Türkiye Zimbabweli Öğrenciler Derneği iş birliğiyle, Zimbabwe Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 46. yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Rektör Yardımcısı Eşref Savaş Başçı ve üniversite öğrencileri katıldı.

Etkinlik kapsamında Zimbabwe’nin tarihi ve kültürüne ilişkin sunumlar yapılarak katılımcılara ülkenin geçmişi ve toplumsal yapısı hakkında bilgi verildi.

Programda konuşan Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Onur Tetik, kolonyalizm karşıtı mücadelenin ve bağımsızlığın önemine dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesine de değinen Tetik, Türkiye’nin bugün de Filistin’de olduğu gibi milletlerin haklı mücadelelerinin yanında yer almaya devam ettiğini vurguladı.

Kültürel etkileşimin ön plana çıktığı etkinlik, dans gösterileri ve müzik dinletisiyle renklendi. Programın sonunda katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.