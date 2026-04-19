Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Millî Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Metin Bulut ve İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur Ahlatcı Yiğitaşçı, ziyaret kapsamında heyete merkez hakkında bilgi verdi ve sınıfları gezdirdi.
Ziyaret kapsamında merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri, sektörel iş birlikleri ve öğrencilerin atölye çalışmaları yerinde değerlendirildi.
Mesleki eğitimin istihdama katkısına dikkat çekilen ziyarette, kamu ile özel sektör arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı.
Muhabir: Murat Çetin