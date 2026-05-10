Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, “Marifetin Kalbinde Marifetli Gençler” projesi kapsamında düzenlenen Zaman Yönetimi & Kariyer Günleri etkinlikleri çerçevesinde “Gelenekten Geleceğe Saray Mutfağı” temalı program gerçekleştirildi.

Program kapsamında panel ve kariyer paylaşımları, atölye ve workshop çalışmaları ile sunum ve tadım etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğe ANPOŞEF duayen şefleri Hüseyin Şipal, Bilge Örnek ve Cansu Tekin katıldı.

Etkinlikte öğrencilere saray mutfağının tarihsel süreci ve günümüzdeki uygulamalarına ilişkin bilgiler verildi. Düzenlenen atölye çalışmalarında öğrenciler, geleneksel yemeklerin hazırlanış süreçlerine uygulamalı olarak katılım sağladı.

Program, Okul Müdürü Mine Çetin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmenleri Hüseyin Özkarakaş, Şükran Özsaraç ve Yasemin Başoğlu görev aldı.

Etkinlik sonunda hazırlanan ürünlerin sunum ve tadımı gerçekleştirildi. Programın sonunda Cemil Çağlar tarafından katılımcı şeflere teşekkür edilerek ödülleri takdim edildi.