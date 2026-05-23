Çorum’da son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından Çomar Barajı’nda su seviyesi maksimum kapasiteye ulaştı.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, suyun savaktan taşkın kanalına kontrollü şekilde aktarılmasının beklendiği bildirildi.

SAVAKTAN KONTROLLÜ SU VERİLİYOR

Açıklamada, yaklaşık iki aydır sürecin titizlikle takip edildiği belirtilerek, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin sahada yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, olası risklerin önüne geçebilmek amacıyla 2500 metre uzunluğundaki mansap hattında temizlik ve engel kaldırma çalışmalarının gerçekleştirildiği, ayrıca dere yatağında temizlik ve düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.

‘EKİPLER SAHADA GÖREV BAŞINDA’

Çorum Belediyesi, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, ekiplerin sahada görev başında olduğunu duyurdu.

Çorum Belediyesi'nin şebekeye su alımına devam etmesine rağmen bereketli ilkbahar yağışlarıyla birlikte Çomar Barajı7nda doluluk oranı sürekli yüslemyeye devam etti.

Hatırlanacağı üzere Çomar Barajı'nda en son 1995'li yıllarda savaktan su verilmişti.