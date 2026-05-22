Çorum’un Alaca ilçesinde yaklaşık 3 gündür haber alınamayan 61 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, Alaca ilçesine bağlı Kıcılı köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Karslı’dan (61) bir süredir haber alamayan yakınları, hayatından endişe ederek köydeki evine gitti.

Evin kapısının kilitli olduğunu fark eden yakınları, içeri girdiklerinde Karslı’yı banyoda hareketsiz halde yatarken buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karslı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Karslı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.