Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 63 yaşındaki spor yazarı ve yorumcusu Kemal Bolat(63) son yolculuğuna uğurlandı.
Bekir Bolat ve Enver Bolat’ın babası olan Kemal Bolat’ın cenazesi ikindi namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.
Cenazeye MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, basın mensupları, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Hakimiyet, Kemal Bolat’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
