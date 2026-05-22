Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı binlerce Ülkü Ocaklı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

ÇORUM’DAN TAM KADRO KATILIM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katımıyla Ankara Spor Salonu'nda yapılan kurultaya Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan ve ilçe teşkilatları da tam kadro katılım sağladı.

TEKNOCAK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kurultayın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise TeknOcak faaliyetleri oldu. Gençlerin bilim, yazılım, yapay zekâ, savunma teknolojileri ve inovasyon alanlarında ortaya koyduğu çalışmalar büyük ilgi gördü.

ÇORUM OCAK ÇALIŞMALARINI SERGİLEDİ

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluğbey Teknoloji Kulübü de Ankara ATO Congresium’da düzenlenen TeknOcak Teknoloji ve İnovasyon Festivali’ne katılarak hazırladığı çalışmaları sergiledi.

BAHÇELİ BİLGİ ALDI

Standı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Çorum Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ve çok sayıda katılımcı ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldılar.

DALYAN: YOĞUN İLGİ MEMNUN ETTİ

Stantla ilgili açıklama yapan Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan, “Milli teknoloji hamlesine katkı sunma hedefiyle çıktığımız bu yolda; gençliğimizin azmi, inancı ve üretkenliğiyle birbirinden kıymetli çalışmalarımızı sergileme fırsatı bulduk. Standımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri ayrıca memnun etmiştir.

Bu süreçte gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan, projelerimizin her aşamasında emeği bulunan Ar-Ge Birim Başkanımız Sayın Hakan Alagöz’e teşekkür ediyor; emek veren tüm dava arkadaşlarımıza, teknoloji takımımıza ve katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Liderimizin izinde, teşkilatımızın emrinde; üreten Türk gençliği için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.