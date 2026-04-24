UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel, "Bu mekan (Hattuşa), UNESCO’nun dünya ve insanlığa barış getirme idealinin önemli bir temsilcisi" dedi.

İlk barış antlaşmasının imzalandığı ve Anadolu’da yüzyıllar boyunca önemli bir merkez olan Çorum’un Boğazkale ilçesindeki Hititler’in başkenti Hattuşa Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 40. yıl dönümü. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Hattaşa'nın dünya tarihinde önemli bir merkez olduğuna dikkat çekti.

Hattuşa'nın UNESCO listesinde korunmasının çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özünel, bölgede Hititler'den beri devam eden geleneklerin yaşatılmaya da devam ettiğine vurgu yaptı.



"Miras alanlarının bütüncül olarak korunması son derece önemli"

Hattuşa’nın UNESCO listesinde olmasının önemini anlatan Prof. Dr. Özünel, "Hattuşa’nın UNESCO listelerine girmesinin 40. yıl dönümünü kutlamak için buradayız ve bu çok önemli bir şey. UNESCO’nun bakış açısına göre somut, somut olmayan ve doğal miras alanlarının bütüncül olarak korunması son derece önemli. Bu topraklar da bunun çok güzel bir örneği. Etrafa baktığımızda hala madımak toplayan kadınlar görüyoruz, hala çiğdem aşı yapan insanlar görüyoruz. Bu gelenekler Hitit döneminden beri bu topraklarda yapılıyor. Bunun bütüncül olarak korunması çok önemli. Aynı zamanda bu memleketin marka değerini de arttıran önemli bir özellik. Eğer kaliteli ve değerlerinden ödün vermeyen turizm anlayışıyla, halkın katılımıyla, toplumun benimsediği bir turizm anlayışını benimsersek bundan sonra daha sürdürülebilir bir kültür turizmi sürdürebilme şansımız olur" dedi.

Prof. Dr. Özünel, "Bu mekan UNESCO’nun dünya ve insanlığa barış getirme idealinin önemli bir temsilcisi. Barışla ilgili ilk anlaşma bu topraklardan çıktı. Ben bir uzman olarak Hattuşa’nın, Boğazkale’nin UNESCO idealleriyle bütünleşen nice 40 yılları kutlaması gereken bir mekan olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.