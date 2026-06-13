Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün düzenlenecek. Çorum’da da binlerce öğrenci liselere yerleşebilmek için ter dökecek.

Çorum genelinde 5 bin 838 öğrenci, merkez ve 13 ilçede bulunan 33 sınav merkezinde LGS’ye giriyor. İl merkezinde ise 15 sınav merkezinde 3 bin 897 öğrenci sınava katılacak.

Sınavların güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için il genelinde farklı görev ve unvanlarda toplam 1.656 personel görev yapacak.