Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün düzenlenecek. Çorum’da da binlerce öğrenci liselere yerleşebilmek için ter dökecek.

Asuman Şahin vefat etti
Asuman Şahin vefat etti
İçeriği Görüntüle

Çorum genelinde 5 bin 838 öğrenci, merkez ve 13 ilçede bulunan 33 sınav merkezinde LGS’ye giriyor. İl merkezinde ise 15 sınav merkezinde 3 bin 897 öğrenci sınava katılacak.

Sınavların güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için il genelinde farklı görev ve unvanlarda toplam 1.656 personel görev yapacak.

Muhabir: Yüksel Basar