Bahabey Caddesi üzerinde bulunan ve geçmişte diş hastanesi olarak hizmet veren taşınmazın satışa çıkarılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı, söz konusu arsanın özelleştirme kapsamından çıkarıldığını ve satış hazırlığının bulunmadığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İlimizin yazılı basınından Çorum Haber gazetesinin 12 Haziran 2026 tarihli sayısında yer alan haberde, “Bahabey’deki kupon arsa satışa mı hazırlanıyor?” başlıklı habere ilişkin konunun açıklığa kavuşması hususunda açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmî Gazete’de yayımlanan özelleştirme kapsamındaki taşınmazlar arasında, Çorum ili Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde bulunan ve daha önce diş hastanesi olarak hizmet veren 776 ada 7 nolu parselin de yer aldığı görülmüştü.

Ancak konuya ilişkin olarak ilgili milletvekillerimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımız nezdinde yaptığımız girişimler neticesinde söz konusu taşınmazın özelleştirme kapsamından çıkarıldığı, satışı yapılacaklar arasında bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Bu sebeplerle Bahabey’de bulunan söz konusu taşınmazın satış hazırlıkları bulunmamaktadır.

Diğer taraftan bu alana 100 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılması planlanmaktadır. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde fizik tedavi yataklı servis kapasitesi 30 ile sınırlı olup, mevcut fiziki şartlar kapasite artışına imkân vermemektedir. Bu nedenle söz konusu alan, şehrimizin önemli bir ihtiyacına cevap verecek şekilde sağlık yatırımı amacıyla yatırım programına alınması noktasında çalışmalarımız devam etmektedir.

Milletvekillerimizle birlikte sürecin yakından takipçisi olmaya devam ediyoruz."