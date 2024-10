Çorum Barosu ve Zafer Partisi İl Başkanlığı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Numan Kurtulmuş, konuşmasında, Anayasa'nın 3. maddesindeki, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin de değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" demişti.

Kurtulmuş’un sözlerine ilişkin Çorum Barosu sosyal medya hesabından açıklama yaparak, tepki gösterdi.

BARO: ART NİYETLİ BİR TARTIŞMA BAŞLATILMIŞTIR

Baro’dan yapılan açıklamada, “Milletçe her gün her an yeni bir gündem ile sarsıldığımız ve çözülmesi gereken sorunların yığıldığı bugünlerde Anayasamızın değiştirilemez hükümlerinden olan ve 3. Maddesinde yer alan “Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” hükmü üzerinden art niyetli bir tartışma başlatılmıştır.

Anayasamızın ilk üç maddesinin değiştirilemez olduğu 4. Madde ile sabit olmakla birlikte ilk 3 maddedeki hükümlerin koruyucusu 4. Maddeden de önce Türk milletinin kendisidir. Bu husustaki duruşumuz tartışmasız ve tavizsizdir.

Bu nedenle Çorum Barosu olarak ülkemizin ve devletimizin bölünmez bütünlüğü ile Cumhuriyetin niteliklerini tartışmaya açan her türlü fikre karşı olduğumuzu bütün kamuoyuna tekraren ilan ediyoruz” denildi.

Konuyla ilgili bir açıklamada Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan yaptı.

ZAFER PARTİSİ: KURTULMUŞ'UN SÖZLERİ ANAYASA İHLALİDİR

Kurtulmuş’un sözlerinin maksadını aştığını söyleyen Bedii Onan, “Kurtulmuş anayasanın üçüncü maddesinin, HÜDA Partisi başkanı da anayasanın dördüncü maddesinin değiştirmesini istiyor. Lakin ilk dört maddenin değiştirilmesinin teklifinin dâhi yapılamayacağını okur yazar olan ve duyup dinlediğini anlayan herkes biliyor. Pekala iki de bir neden bu tür konuşmalar yapılıyor? Sizin derdiniz Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti ise açık konuşun da biz de bilelim. Çok dilli ve çok milletli bir yapı oluşturmak niyetinde olanlar bilmelidir ki, Anadolu coğrafyasında egemenlik Türk milletine aittir. Türkiye Cumhuriyeti’nin milleti Türk milletidir. Türk milletinin devleti de Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Kurtulmuş un sözleri anayasa ihlalidir. Kurtulmuş meclis başkanlığı görevinden istifa etmelidir” ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ: ALGI OPERASYONU

Konunun sosyal medyada gündem olması ve tepkilerin gelmesi üzerine yeni bir açıklama yapan Kurtulmuş, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, “Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil. 3. maddeyle ilgili tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, bir algı operasyonudur” ifadelerini kullandı.