İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum’a geldi.
Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Valilik Toplantı Salonu’nda Çorum İli Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Birliği’nin toplantısına katıldı.
Toplantıda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve birlik üyeleri hazır bulundu.
Editör: Yüksel Basar