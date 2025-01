Adanaspor Başkanı Ergin Göleli daha güçlü bir kulüp yaratmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek camiadan destek istedi.

Göleli ligin ikinci yarısı ve transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada ‘Adanaspor’umuzu her geçen gün daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız sadece mevcut kadromuzu güçlendirmek değil, aynı zamanda kulübümüzü her alanda zirveye taşımak, tarih yazan bir ekip oluşturmak.

Güçlü bir Adanaspor için emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün atacağımız her adım, yarının büyük başarısının temellerini oluşturuyor. Transferdeki hedefimiz, takımımıza değer katacak, mücadeleci ve kaliteli oyuncuları kadromuza dahil etmek.

Ancak unutmayalım ki, futbol yalnızca oyunculardan ibaret değildir. Taraftarımızın gücü, bu yolda en büyük destekçimiz olacaktır. Bizler kulübümüzü her alanda daha güçlü kılmak için var gücümüzle çalışırken, siz değerli taraftarlarımızın desteğiyle birlikte daha büyük hedeflere ulaşacağız. Adanaspor’un geleceği parlak, hedefimiz net: Daha güçlü bir kulüp yaratmak. Sizlerin de desteğiyle bu hedefe adım adım yaklaşacağız. Birlikte, güçlü bir Adanaspor için’ dedi.