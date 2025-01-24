Çorum Basketbol Yıldızları milli takım alt yapı oyuncu taramalarına katıldılar.

19 Ocak pazar günü Kastamonu Hüsnü Tandoğan Spor Salonu’nda yapılan milli takım alt yapı taramalarına Federasyon yetkilileri tarafından önce sporcuların fiziksel ölçümleri yapıldı ardından da da gruplar halinde maç yaptırıldı.

Çorum Basketbol Yıldızları antrenörü Murat Çalışkan milli takıma alt yapı havuzu oluşturmak için yapılan taramanın son derece faydalı geçtiğini belirterek bu seçmelere sporcuların gitmesine verdikleri destekten dolayı sporcu velileri ve sporculara teşekkür etti,

Çalışkan Basketbol Federasyonu milli takımlar koordinatörlüğü tarafından yapılan bu seçmeler sonunda bölge kamplarına çağrılacağını belirterek ‘Hedefimiz milli takımlara oyuncu yetiştirmek. Bunun içinde çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda sürdürüyoruz’ dedi.

Basketbol Yıldızları takımı taramanın ardından 2. ligde mücadele eden Şerife Bacı- İstiklal Yolu Bayanlar basketbol maçını izleyen sporcular daha sonrada Kastamonu'nun tarihi ve turistik yerlerini geçerek güzel bir gün geçirdiler.