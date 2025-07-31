Laçin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bayram Çakır emekliye ayrıldı.

Çakır’ın emekliye ayrılışı nedeni ile düzenlenen törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile Şube Müdürleri ve Laçin İlçe Müdürlüğü çalışanları katıldılar.

Törende bir bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, görev süresi boyunca özverili ve başarılı çalışmaları nedeni ile Bayram Çakır’ı teşekkür etti ve bundan sonraki yaşamında da başarılar diledi.

Bayram Çakır ise görev süresi boyunca ilçe gençliğine hizmet etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterer tüm mesai arkadaşlarına ve törene katılan herkese teşekkür etti.

Tören sonunda İl Müdürü Mustafa Demirkıran, emekliye ayrılan Çakır’a plaket, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Şahin ise teşekkür belgesi verdi