Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Oğuzlar Belediyesi, hizmet alanlarında görevlendirilmek üzere geçici süreli iki (2) komi (servis personeli) alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular yalnızca 31 Temmuz 2025 tarihinde alınacak.

Başvuru yeri Karadonlu Mahallesi Evrenesel Caddesi No:33/21 Oğuzlar/Çorum adresindeki Oğuzlar Belediye Başkanlığı olacak. Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru sahipleri 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 13.30’da Oğuzlar Belediye Başkanlığı’nda mülakata alınacak.

İlanda belirtilen şartlara göre adayların Oğuzlar ilçesinde ikamet etmeleri, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması, servis alanında deneyimli olmaları ve 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor. Çalışma şekli kısmi zamanlı olacak ve hizmet Oğuzlar Belediyesi sınırlarında yürütülecek.