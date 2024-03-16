Çorum 'da bekçileri görünce kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan kişi, 5 ayrı suçtan yakalama kaydı olması nedeniyle kardeşinin kimliğini taşıdığı tespit edilince gözaltına alındı.

Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi'nde çarşı ve mahalle bekçilerini görünce kaçan kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan sorgulamada bu kişinin, 5 ayrı suçtan aranan O.E. (27) olduğu belirlendi.

O.E'nin üst aramasında, kardeşi M.E'ye ait kimlik çıktı.

Gözaltına alınan O.E, polis merkezine götürüldü.