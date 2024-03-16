Çorum'da bekçileri görünce kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan kişi, 5 ayrı suçtan yakalama kaydı olması nedeniyle kardeşinin kimliğini taşıdığı tespit edilince gözaltına alındı.

Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi'nde çarşı ve mahalle bekçilerini görünce kaçan kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

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Yapılan sorgulamada bu kişinin, 5 ayrı suçtan aranan O.E. (27) olduğu belirlendi.

O.E'nin üst aramasında, kardeşi M.E'ye ait kimlik çıktı.
Gözaltına alınan O.E, polis merkezine götürüldü.

Editör: Anadolu Ajansı