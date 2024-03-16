Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında fırınlara yönelik denetimlerini artırdı.

Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimler yapan ekipler hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.

Ramazan ayı dolayısıyla ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere ekmek ve pide imalathanelerine yönelik denetimlerini yoğunlaştıran Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fiyat tarifesi, gramaj, hijyen kuralları ve maske konusunda işletmeleri denetledi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ekmek ve unlu mamulleri satışı yapan işyerlerinde İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat kontrolleri, ekmek ve pidelerin gramaj kontrolleri, un depolama ve ekmek imalat yerlerinde çalışan personelin kılık kıyafetinin uygunluğu ile hijyen koşullarının sağlanması gibi kontrolleri gerçekleştiriyor.

Denetimlerde görülen eksikliklerin giderilmesi konusunda işyeri sahiplerine süre verilirken, verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda Zabıta Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanıyor.

Halkın sağlığını ve çıkarlarını önemsediklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, denetimlerin Ramazan ayı boyunca sıklıkla devam edeceğini söyledi.