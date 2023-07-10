MURAT KARASU

Çorum Belediyespor güreşçisi Bekir Eryücel baş altı kategorisinde dün yarı finale kadar yükselerek önümüzdeki haftadan itibaren Baş kategorisinde mücadele etmeye hak kazandı.

Geçen yıl Kırkpınar’da Büyük Orta’da birinci olarak baş altı kategorisine yükselen Bekir Eryücel ilk kez Kırkpınar’da bu katagoride çayıra çıktı.

Oldukça zorlu rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Bekir Eryücel 105 dakika süren ve nefes kesen mücadele sonunda güçlü rakibi Yıldıray Pala’yı yenerek yarı finale yükseldi.

Eryücel dün akşam seansında sıralamadaki yerini belirlemek için mücadele etti.

Kırkpınar’da Minik 1 kategorisinde mücadele eden Çorum Milli Eğitimspor kulübü pehlivanı Enes Yasin Kalender de zorlu rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde rakibini yenen Enes Yasin Kalender birinciliği kazandı.

662. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde final müsabakaları dün akşam saatlerinde yapıldı.