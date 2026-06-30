Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda kullanılacak resmi topu tanıttı.

Spor giyim markası Adidas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında 2026-2027 sezonu için tasarladığı TFF resmi futbol topunu tanıttı.

Yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında oynanacak tüm lig ve kupa maçları için özel olarak tasarlanan yeni top, Anadolu kültürünün geleneksel miraslarından biri olan ebru sanatından ilham alan tasarımıyla öne çıkıyor.