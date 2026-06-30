Arca Çorum FK'da, Almanya Bundesliga 2.Lig takımlarından Bochum forması giyen Matus Bero ile anlaştığı iddia edildi.

Çorum FK, Lecce'nin yıldızına talip oldu
Çorum FK, Lecce'nin yıldızına talip oldu
İçeriği Görüntüle

Süper Lig yapılanması kapsamında transfer çalışmalarının sürdüğü Çorum FK'da 2016-2018 yılları arasında Trabzonspor forması da giyen Matus Bero ile ilgileniyor.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alman ekibinde kaptanlık görevini de üstleniyordu.

MATUS BERO'NUN SEZON KARNESİ

Geride bıraktığımız sezonda Bundesliga 2 ve Almanya Kupası'nda toplam 25 maça çıkıp 1939 dakika süre alan Bero, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Muhabir: Fatih Battar