Arca Çorum FK'da, Almanya Bundesliga 2.Lig takımlarından Bochum forması giyen Matus Bero ile anlaştığı iddia edildi.
Süper Lig yapılanması kapsamında transfer çalışmalarının sürdüğü Çorum FK'da 2016-2018 yılları arasında Trabzonspor forması da giyen Matus Bero ile ilgileniyor.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alman ekibinde kaptanlık görevini de üstleniyordu.
MATUS BERO'NUN SEZON KARNESİ
Geride bıraktığımız sezonda Bundesliga 2 ve Almanya Kupası'nda toplam 25 maça çıkıp 1939 dakika süre alan Bero, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
Muhabir: Fatih Battar