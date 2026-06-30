Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Çorum Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Süper Lig standartları doğrultusunda yürütülen çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi alan Demirkıran, planlanan düzenlemeler ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

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Demirkıran; "Spor tesislerimizin modern, güvenli ve nitelikli hizmet sunması amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." dedi

Stadın eksikliklerinin Ağustos ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

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Muhabir: Fatih Battar