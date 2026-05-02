Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkan Vekili Mustafa Bekiroğlu, ÇESOB Olağan Genel Kurulu’nda dilek ve temenniler bölümünde söz alarak esnaf odalarına yönelik eleştiride bulundu.

Bekiroğlu, Çorum’da sosyal medyada yaptığı “Siftah var mı, ben fiş keseceğim” paylaşımı sonrası hakkında soruşturma açılan esnaf Murat Kırcı üzerinden esnaf teşkilatlarının yeterince sahiplenici davranmadığını savunarak odaların sessiz kaldığını söyledi.

Konuşmasında Murat Kırcı’nın tepkisinin yalnızca bireysel bir çıkış olmadığını, tüm esnafın ortak sorunlarına yönelik haklı bir serzeniş olduğunu ifade eden Bekiroğlu, “Murat Kırcı’nın tüm esnafın çıkarlarına yönelik göstermiş olduğu haklı tepkiye maalesef biz haksız kaldık. Yani biz sarı öküzü verdik. Gönül isterdi ki Esnaf Odası teşkilatlarımız bu serzenişte bulunmuş olsaydı ya da bulunanın yanında olsaydı. Şayet bir daha böyle bir durum yaşanırsa başkanlarımızın ve yönetimlerin sessiz kalmamasını, esnafın âli menfaatleri yönünde tavır göstermesini arzu ediyorum.” dedi.