Çorum’un Laçin ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Ali Bayar, yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşildere mevkiinde kaybolduğu yönünde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine AFAD İl Müdürlüğü’ne bağlı arama ve kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ve artan kar seviyesi çalışmaları zaman zaman zorlaştırdı.

Ekipler, gece saatlerinde de arama faaliyetlerini sürdürerek zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen çalışmalarına aralıksız devam etti.

Yoğun çalışmalar sonucu kayıp vatandaşa ulaşıldı.

Sağ olarak bulunan Ali Bayar’a olay yerinde gerekli sağlık kontrolleri yapıldı.

Yapılan ilk incelemelerde Bayar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.