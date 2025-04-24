Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre Zabıta ekibi, şehir merkezinde yerlere sigara izmariti atanlara yönelik drone destekli denetimlerine başladı.

Denetimlerin yürütüldüğü Sigara İzmariti İzleme Noktası’nda yapılan kontrollerde, 8 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 450 TL idari para cezası uygulandı.

Türkiye’nin en temiz şehirlerinden biri olarak gösterilen Çorum’da örnek bir uygulama hayata geçirildi. Zabıta Müdürlüğü tarafından kurulan Çevre Zabıta ekibi, ilk olarak halkı bilgilendirme broşürleriyle bilinçlendirme çalışması yürüttü. Ardından, drone, yaka kamerası ve şehir izleme kameraları ile denetimlere başlandı. Denetimlerde 3 gün içerisinde 8 kişiye yere sigara izmariti atarak çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle Kabahatler Kanunu kapsamında 450 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatları doğrultusunda denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Göyhan “Kamusal alanlarda yere sigara izmariti atanlar, Kabahatler Kanunu'na istinaden cezai işleme tabi tutulmaktadır. Denetimlerde zabıta personelimizin yaka kameraları, drone ve şehir izleme sistemlerinden faydalanıyoruz. Son üç gün içerisinde yapılan kontrollerde, yere sigara izmariti attığı tespit edilen 8 kişiye idari para cezası kesilmiştir.” dedi.

Uygulamanın devam edeceğini belirten Göyhan, tüm vatandaşlardan çevrenin temiz tutulması konusunda daha duyarlı olmasını istedi.