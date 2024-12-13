Çorum Belediyesi, AHL Park ile Yunus AVM yanına inşa ettiği parka bir sosyal tesis kazandıracak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “AVM yanında kalan alanda bir parkımız bitmiş vaziyette. O parkımızın hemen yanına gençlerimizin en çok istediği alanlardan birini Sosyal Tesis olarak kazandıracağız” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Başkanım Mahallemizde Söz Bizde” mahalle buluşmaları kapsamında Çepni Mahallesi sakinleriyle buluştu. Özejder Sosyal Bilimler Lisesi’nde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Aşgın, mahallede yapılan çalışmaları anlattı, yeni müjdeler verdi.

AHL Park Alışveriş Merkezi ve Yunus Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu bölgede yaptıkları parkı tamamladıklarını belirten Başkan Aşgın, bu parkta bir sosyal tesis yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Bölgede hayata geçirdikleri “müzik” temalı parkın şehrin estetiğine farklı bir boyut getireceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Park ışıklarından, parkın içerisindeki görsellere kadar tamamen müzik temasını yansıtıyor. Parkımızın adını da şehit öğretmenimizin adını yaşatabilmek için Şehit Aybüke Yalçın Parkı koyduk. Mahallemiz sınırları içerisinde kalan 8 parkın ardından bu parkımızı da kısa süre içerisinde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Gençlerin zaman geçirebilecekleri bir alan yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Yunus AVM yanında kalan alanda bir parkımız bitmiş vaziyette. O parkımızın hemen yanına gençlerimizin en çok istediği alanlardan birini Sosyal Tesis olarak kazandıracağız. Tost, kumpir, kafe olarak planladığımız sosyal tesisimizin en kısa sürede açılışını yapacağız” dedi.