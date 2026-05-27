Çorum'da Kurban Bayramı öncesi arefe duası yapıldı.

Yeni Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen dua programına Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve esnaflar katıldı.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Esnaf-Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından Hanönü Meydanında düzenlenen programda, birlik ve beraberliğimizin daim olması için dualar edildi.

Vali Ali Çalgan, böylesine köklü bir geleneğin yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnaflarımıza bereketli bol kazançlar temennisinde bulundu.

Çorumspor'un tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkmış olmasını da tebrik eden Çalgan, Çorumluların ve tüm ülkenin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramını kutladı.

İkindi namazının ardından gerçekleşen programa; protokol üyeleri, esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.