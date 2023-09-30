Ankara'ya servis bakımı için giden İskilip Belediyesi'ne ait makam aracı Çankırı yolunda trafik kazası yaptı. Kaza bugün saat 10.00 sıralarında Kızılırmak Dedeköy-Bozkır arasında meydana geldi.
SÜRÜCÜLER YARALANDI
Kazada İskilip Belediyesi'ne ait makam aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçta bulunan sürücülerin hafif yaralandığı ve tedavilerinin ayakta tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.
BAŞKAN ARAÇTA YOKTU
İskilip Belediyesi makam aracında Belediye Başkanı Ali Sülük'ün bulunmadığı, aracın Ankara’ya servis bakımı için gittiği belirtildi.