Çorum Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Sosyal Destek Kartı uygulaması ile Ramazan ayında 4.431 aileye toplam 5 milyon 760 bin 300 TL tutarında yardım ulaştırılacak.

Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kart uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Önceki yıllarda ihtiyaç sahibi aileler Çorum Belediyesi bünyesinde yer alan Gıda Bankası’ndan ihtiyaçlarını karşılarken, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın döneminde Sosyal Destek Kartı uygulaması faaliyete geçerken aileler yerel marketlerden alış veriş yapma imkânı buldu. Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde ise sosyal destek kartı kullanan ailelere 17 milyon liralık yardım yapıldı. Bu destekle, ihtiyaç sahibi aileler gıda basta olmak üzere birçok ihtiyacını anlaşmalı yerel marketlerden karşılayabiliyor.

Çorum Belediyesi ayrıca 2024 yılında 996 aileye doğalgaz, elektrik ve kira desteği kapsamında 2 milyon 392 bin 200 TL yardımda bulundu. Acil ihtiyacı olan aileler de unutulmadı. Yardım başvurunda bulunan ailelerin ihtiyaçlarına göre 2 bin 842 aileye 3 bin 741 gıda paketi verildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2024 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere toplamda 21 milyon 745 bin TL'lik destek sağlamış oldu.