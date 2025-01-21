Öğrencilerin yarıyıl tatilini eğlenerek geçirmelerini amaçlayan Çorum Belediyesi sömestir etkinlikleri düzenliyor.

Okullarda yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte öğrencilerin keyifli bir tatil geçirmesini hedefleyen Çorum Belediyesi öğrencilere yönelik etkinlikler düzenledi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda çocuk oyunu Tavşan Ponki’yi öğrencilerle buluşturan Çorum Belediyesi mahallelerde bulunan gençlik merkezlerinde de çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Tatil boyunca devam edecek olan etkinliklerin ilki Akkent Gençlik Merkezi’nde yapıldı.

Etkinliğe katılan çocuklar palyaçolar eşliğinde yüz boyama ve çeşitli oyunlarla keyifli bir gün geçirdi.

Sömestir tatili etkinlikleri 22 Ocak 14.00-16.00 arasında Mimar Sinan Gençlik Merkezi’nde, 24 Ocak 14.00-16.00 arasında İkbal Gençlik Merkezi, Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi ve Melikgazi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Çocuklara yönelik yarışma, gösteri ve ikramların yer aldığı programlar 28 Ocak Salı günü 14.00-19.00 saatleri arasında Buhara Kültür Merkezi’nde yapılacak olan etkinliklerle sona erecek.